Жодного дієвого шляху прибрати Владіміра Путіна, крім силового, сьогодні не існує. Диктатор не вийде і не скаже: "Я воєнний злочинець, тому йду". Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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Є люди, які вважають, що це можна зробити за допомогою інформаційного й громадського тиску. Але це, на жаль, неможливо.

"Він же людей вбиває! Він махає ядерною дубинкою! Добре, Путін помре. Але в мене життя одне. Він і так мою долю зламав. Він прийшов, коли мені було 29 років. У мене могла бути успішна кар'єра. Хтось скаже: "Ви егоїст". Стривайте, але ж це моє життя. Я його вічній боротьбі з цим режимом", – підкреслив Марк Фейгін.

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У Росії поважають лише мову сили

На думку правозахисника, у нас немає цього часу. Якщо йдеться про зміну усієї системи влади й режим, потрібно визнати, що це можна зробити лише силовим шляхом.

"Я дещо роблю для цього. Безумовно, є люди, які думають так само. Я намагаюся переконати в цьому своїх колег по опозиції. Внутрішні дискусії йдуть", – відзначив Фейгін.

Що ж до форми, каже правозахисник, то вона не змінилася – потрібно створювати й озброювати свої підрозділи, власних прихильників.

Поважають у Росії лише силу – озброєну силу. А все інше не поважають, вважають слабкістю. Вибір невеликий. Якщо люди відмовляться від розуміння того, що російська влада може змінитися лише насильно – інакше вона ніколи не змінювалася – то перспектив у такої опозиції немає,

– запевняє опозиціонер.

Невдовзі поведінка Пригожина, його конфлікт з Шойгу та Герасимовим, виступи Кадирова та інші інциденти призведуть до війни всередині Росії. І нехай вони одне одного переріжуть, ми лише потішимося. А ось хто прийде на зміну або виникне паралельно – питання відкрите. Має з'явитися сила, яка їх дотисне.

У цій країні жодним іншим чином неможливо нічого досягти. За майже 25 років ми перепробували абсолютно все – проводили мітинги, брали участь у "виборах", йшли на переговори з владою. Ніхто нічого не досяг,

– констатував Марк Фейгін.

Аж ось з'являються Збройні Сили України, які є найкращою опозицією. Страшні люди з Володимирського ОМОНу поїхали в Харків, каже Фейгін, але нікого це не злякало – їх просто усіх вбили.

Ось так потрібно вирішувати питання. Якщо хтось хоче з когось знущатися, когось принижувати і так далі, його потрібно вбити, і тоді усе стає на свої місця. Звучить страшнувато, мовляв, що ж це таке. Але життя так влаштовано. Я не хочу насилля, але не можу йти проти реальності,

– запевняє правозахисник.

Фейгін вчергове наголосив, що усі альтернативні варіанти неефективні. Російська опозиція вже в еміграції. "Я з однією валізою поїхав. Якщо так продовжувати, наші діти й правнуки розмірковуватимуть, як було б добре, якби влада була просвітлена й сама пішла на ці лібералізаційні реформи. Ось і все", – резюмував правозахисник.

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