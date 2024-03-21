Власть впервые за 2 года сделала вид, что вспомнила о Киеве: депутат о приглашении Кличко на ВСК

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня по приглашению народных депутатов посетил заседание недавно созданной Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам Киева.

Во время выступления на ВСК Кличко отметил, что столичная община ожидает решения проблем тех критических объектов, которые находятся на балансе государства. Видео выступления мэра выложил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

"Мы говорим о критических объектах, от которых на сегодня зависит жизнедеятельность города. Мост Патона, который находится в критическом состоянии, взяло на себя государство, чтобы его отстроить. Теперь ничего не происходит. Дарницкий мост, который также находится на балансе государства. Содержание, уборка и доведение до сдачи в эксплуатацию этого моста уже много лет также не проводится. У нас много вопросов, касающихся культурного наследия. Гостиный двор, который также государство забрало от общины. Это здание разрушается, и также там есть угроза метрополитена, потому что здание стоит прямо на ветке метро и сверху постоянно капает", – перечислил проблемы Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что таких проблемных объектов государственной собственности очень много в Киеве.

"Надеемся, что депутаты Верховной Рады будут участвовать в событиях, которые происходят в городе Киеве. От города Киева зависит вообще стабильная ситуация по всей стране. И каждый город или городок смотрит на Киев – стабильная ситуация или нет", – подчеркнул Кличко.

Дмитрий Белоцерковец отметил, что проблемами столицы центральная власть заинтересовалась впервые за два года.

"Центральная власть впервые за более чем два года войны сделала вид, что вспомнила о Киеве. Пригласили мэра столицы на заседание ВСК. Сделали это сугубо для своей картинки, но узнали о себе много нового. Например, что пока они давят на киевлян, Гостиный двор и Дом Сикорского – на балансе у центральной власти – стоят заброшенные. Хотя община не раз обращалась передать на баланс города объекты. Стоят заброшенные Дарницкий мост и мост Патона, которые территориально в Киеве, а в реальности – на балансе чиновников из центра. Одним словом, неудобно для власти получилось. Но полезно", – заявил Дмитрий Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в конце февраля приняла постановление о создании Временной специальной комиссии по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения. Возглавил комиссию народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. Эксперты считают, что создание такой комиссии – это очередная попытка снять Виталия Кличко с должности председателя КГГА.