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      Власть Австрии ослабляет карантин: заработают супермаркеты, школы, рестораны и церкви

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      В Австрії послабдюють карантин / Finansical Times

      Руководство Австрии осталось довольно, как страна справляется с коронавирусом. Поэтому уже с начала мая там ожидается ослабление карантина.

      Вже з 1 травня в Австрії очікується відновлення роботи великих магазинів, перукарень та спортивних майданчиків. Тоді ж буде переглянуто обмеження на пересування, повідомляє DerStandard за підсумками брифінгу австрійського канцлера Себастьяна Курца. 

      До слова Якби не карантин, то в Україні було б 180 тисяч хворих на COVID-19, – Ляшко

      Причиною такого кроку стало те, що Австрія демонструє одні з найкращих показників боротьби з коронавірусом – менше ніж 100 нових випадків за добу, заявив Курц.

      Станом на вівторок, 21 квітня, в Австрії зафіксовано 14873 випадків зараження коронавірусом. За одну добу там заразилося 78 осіб. Від COVID-19 в країні померла 491 людина.

      Та варто відзначити, що кількість інфікованих на 1 мільйон населення складає 1651 людей. Для прикладу, в сусідній Німеччині кількість заражений понад 147 тисяч осіб, але на один мільйон населення цей показник складає 1756 людей. В Україні 6125 інфікованих – 140 випадків на один мільйон населення.

      Щодо послаблення карантину, то в Австрії вже 4 травня розпочнеться підготовка до екзаменів у школах, саме навчання розпочнеться з 15 травня. На цю ж дату заплановане відкриття ресторанів. Однак Курц заявив, що працюватимуть вони за певних умов, але ще їх не назвав. Те ж стосується і храмів, які зможуть відкрити двері для парафіян тоді ж.

      На 15 травня заплановано відкриття музеїв та інших культурних закладів, а також готелів.

      Варто відзначити, що влада Австрії почала послаблювати карантин ще 14 квітня, коли дозволила відкрити маленькі магазини та будівельні ринки.


      Різниця між карантином та самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Австрия Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости политики
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