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      Власть играет с бизнесом в интересах одного олигарха, – эксперт

      70 Читати новину українською
      "АрселорМиттал"
      "АрселорМиттал" / ua.news

      Экономическая политика нынешней власти – игра с бизнесом в пользу одного олигарха – может привести к негативным последствиям для Украины.

      Такое мнение в комментарии 24 канала высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

      "То, что мы сейчас видим в экономике, – результат деятельности предыдущей власти. 15 кварталов подряд показатели растут. Но и деятельность правительства и президента, которая осуществляется сейчас, неизбежно приведет к тому, что экономика Украины будет слабеть. Расти турбулентность, и потом все это выльется в падение экономики и девальвации гривни", – убежден Кушнирук.

      В частности, давление на горно-металлургический комбинат "Арселормиттал Кривой Рог", по словам эксперта, напоминает желание заставить его владельца Лакшми Митталла продать предприятие за бесценок "каким-то игрокам". По тем же причинам сейчас муссируется идея национализации "Укртелекома".

      Эти игры – решения судов и Верховной Рады принимаются только в интересах одного олигарха. Это становится уже слишком очевидным. При таких условиях не стоит сейчас вкладывать деньги в Украину. До того времени, пока не станет ясно, куда все это может вывести,
      – подчеркивает Борис Кушнирук.

      Какие еще проблемы могут ожидать экономику Украины в ближайшее время. Об этом читайте в статье "От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия".

      Что такое ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"?
      Это – одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Оно является частью крупнейшего в мире производителя стали ArcelorMittal, который образовался в 2006 году после слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. В июле СБУ провела обыски на территории предприятия. Формально – из-за радиоактивного излучения от измерительных приборов, которые используют все металлургические предприятия, непрерывно разливающие сталь. По итогам проверок СБУ на бумаге изъят строящийся комплекс машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) стоимостью более $100 млн. После этого топ-менеджеры компании провели встречи с руководством страны. По их итогам было заявлено, что Кривой Рог получит от меткомбината 50 млн грн на капремонт футбольного стадиона и ежегодные миллионные взносы в городской фонд здоровья.

      blog_ava
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      Теги: Металлургия Налоги
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