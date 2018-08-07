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Власть Венгрии борется за деньги Путина

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Будапешт расшатывает вопрос закарпатских венгров
Будапешт расшатывает вопрос закарпатских венгров / Укринформ

Из-за действий венгерских властей количество венгров в Закарпатье существенно уменьшилось. Вопрос закарпатских венгров превратился в инструмент внутренней политики Будапешта. И без России здесь не обошлось.

Об этом 24 каналу рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов, комментируя введение Венгрией должности "уполномоченного по Закарпатью".

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Политолог отметил, что после принятия закона об образовании не было перекрытия дороги, массовых протестов со стороны венгров Закарпатья ни у Верховной Рады, ни у других государственных учреждений. Это свидетельствует о том, что власти Венгрии специально политизируют этот вопрос. Дымов отмечает: венгерские политики соревнуются не столько за приверженность венгров украинскому Закарпатью, как за деньги Путина.

Глава правительства Орбан заявляет, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, потому что Россия не позволит этого. И делалось это не бесплатно, учитывая явные и тайные инвестиции, которые приходят в Венгрию из российских олигархических кругов. И что бы там в Венгрии не говорили, что думают о своих, а не московских интересах, понятно, что Кремлю такая политика выгодна,
–  убежден политолог.

Кроме того, он отмечает: партия "Фидес", лидером которой является действующий премьер Орбан, при выборе соревновалась с партией "Йоббик" о том, кто из них поставит больше памятников диктатору Хорти (главнокомандующий австро-венгерского флота, который в 1939 году оккупировал Карпатскую Украину. В течение Второй мировой войны держался союза с Германией, отправлял войска на Восточный фронт – "24"), и кто более праворадикальный.

Орбан не может остановиться и использует вопрос закарпатских венгров для увеличения своей популярности. Иначе оппоненты из "Йоббика" перехватят инициативу. Между ними идет конкуренция за то, чтобы граждан Украины венгерского происхождения сделать своим дополнительным ресурсом для решения своих узких политических вопросов,
– считает Дымов.

Напомним, Венгрия создала должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области. Новый венгерский чиновник Иштван Грежа отрицал любые намеки на продвижение сепаратизма на Закарпатье, отметив, что венгерское правительство стремится исключительно к диалогу.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Венгрия
Источник: 24 канал
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