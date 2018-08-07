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Влада Угорщини змагається за гроші Путіна

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Будапешт розхитує питання закарпатських угорців
Будапешт розхитує питання закарпатських угорців / Укрінформ

Через дії угорської влади кількість угорців на Закарпатті суттєво зменшилася. Питання закарпатських угорців перетворилося на інструмент внутрішньої політики Будапешта. І без Росії тут не обійшлося.

Про це 24 каналу розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов, коментуючи введення Угорщиною посади "уповноваженого щодо Закарпаття".

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Політолог зазначив, що після ухвалення закону про освіту не було перекриття дороги, масових протестів з боку угорців Закарпаття ні біля Верховної Ради, ні біля інших державних установ. Це свідчить про те, що влада Угорщини спеціально політизує це питання. Димов наголошує: угорські політики змагаються не так за прихильність угорців українського Закарпаття, як за гроші Путіна.

Глава уряду Орбан заявляє, що Україна не стане членом ЄС і НАТО, тому що Росія не дозволить цього. І робилося це не безкоштовно, враховуючи явні і таємні інвестиції, які приходять в Угорщину з російських олігархічних кіл. І що б там в Угорщині не говорили, що думають про свої, а не московські інтереси, зрозуміло, що Кремлю така політика вигідна,
– переконаний політолог.

Крім того, він наголошує: партія "Фідес", лідером якої є чинний прем’єр Орбан, під час виборів змагалася з партією "Йоббік" у тому, хто з них поставить більше пам’ятників диктаторові Горті (головнокомандувач австро-угорського флоту, який у 1939 році окупував Карпатську Україну. Протягом Другої світової війни тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт – "24"), і хто більш праворадикальний.

Орбан не може зупинитися і використовує питання закарпатських угорців для збільшення своєї популярності. Інакше опоненти з "Йоббіка" перехоплять ініціативу. Між ними йде конкуренція за те, щоб громадян України угорського походження зробити своїм додатковим ресурсом для вирішення своїх вузьких політичних питань,
– вважає Димов.

Нагадаємо, Угорщина створила посаду міністра, який відповідатиме за розвиток Закарпатської області. Новий угорський посадовець Іштван Грежа заперечив будь-які натяки на просування сепаратизму на Закарпатті, зауваживши, що угорський уряд прагне виключно діалогу.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Угорщина
Джерело: 24 канал
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