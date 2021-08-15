Талибы вошли в Кабул и подняли свои флаги: в столице вооруженные столкновения, – СМИ

Террористы "Талибана" начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Сейчас они вошли в западную окраину города и подняли там свои флаги над Кабульским университетом.

На севере и юге Кабула правительственные силы вступили в бои с талибами. Об этом сообщает Al Arabiya и местные СМИ.

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Талибы входят в столицу Афганистана

Боевики ведут наступление на город во всех направлениях. Офис президента Афганистана сообщил о стрельбе в районах на окраинах города.

Сейчас представители Талибана ведут с правительством Афганистана переговоры о мирном входе в Кабул, но, похоже, договоренности сорваны.

Правительственные учреждения внезапно начали отправлять работников домой рано в воскресенье (речь идет о 15 августа – 24 канал), когда над головой гудели военные вертолеты,

– говорится в сообщении.

Боевики вывесили свои флаги

Издание "РИА Новости" ссылаясь на источник, написало, что талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы и подняли свои флаги в одном из столичных районов.

Более того, известно, что в МВД Афганистана подтвердили, что боевики входят в столицу со всех сторон.

Дипломатов США эвакуировали на вертолете. Президент Афганистана Ашраф Гани призвал граждан к спокойствию и заявил, что ситуация находится под контролем.

В городе возникли столкновения: правительственные силы вступили в бои с талибами

Появились сообщения в СМИ, что лидер талибов в Катаре приказал боевикам не применять насилие в Кабуле. Призвал разрешить безопасный проход любому, кто решит покинуть страну. Также он просит женщин перейти в районы, которые находятся под охраной.

Источники издания Al Arabiya сообщили, что на южной и северной окраинах Кабула продолжаются столкновения между афганской армией и талибами. Однако столкновения не происходят в самом городе. Предварительно известно, что люди стоят в очередях, чтобы забрать свои сбережения из банков.

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