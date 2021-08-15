Талибы вошли в Кабул и подняли свои флаги: в столице вооруженные столкновения, – СМИ
Источник:AP
Террористы "Талибана" начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Сейчас они вошли в западную окраину города и подняли там свои флаги над Кабульским университетом.
На севере и юге Кабула правительственные силы вступили в бои с талибами. Об этом сообщает Al Arabiya и местные СМИ.
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Талибы входят в столицу Афганистана
Боевики ведут наступление на город во всех направлениях. Офис президента Афганистана сообщил о стрельбе в районах на окраинах города.
Сейчас представители Талибана ведут с правительством Афганистана переговоры о мирном входе в Кабул, но, похоже, договоренности сорваны.
Правительственные учреждения внезапно начали отправлять работников домой рано в воскресенье (речь идет о 15 августа – 24 канал), когда над головой гудели военные вертолеты,
– говорится в сообщении.
Боевики вывесили свои флаги
Издание "РИА Новости" ссылаясь на источник, написало, что талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы и подняли свои флаги в одном из столичных районов.
Более того, известно, что в МВД Афганистана подтвердили, что боевики входят в столицу со всех сторон.
Дипломатов США эвакуировали на вертолете. Президент Афганистана Ашраф Гани призвал граждан к спокойствию и заявил, что ситуация находится под контролем.
В городе возникли столкновения: правительственные силы вступили в бои с талибами
Появились сообщения в СМИ, что лидер талибов в Катаре приказал боевикам не применять насилие в Кабуле. Призвал разрешить безопасный проход любому, кто решит покинуть страну. Также он просит женщин перейти в районы, которые находятся под охраной.
Источники издания Al Arabiya сообщили, что на южной и северной окраинах Кабула продолжаются столкновения между афганской армией и талибами. Однако столкновения не происходят в самом городе. Предварительно известно, что люди стоят в очередях, чтобы забрать свои сбережения из банков.
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Кратко о ситуации в Афганистане: последние новости
- В мае 2021 года Джо Байден заявил, что США полностью выведут свои войска из Афганистана. Крайняя дата – 11 сентября – 20-летие трагедии в Нью-Йорке.
- После начала постепенного вывода войск талибы начали захватывать новые территории Афганистана.
- В ООН сообщили, что с 9 июля лишь в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных человека, еще 1181 – ранили. Среди них есть дети. В ООН призвали прекратить кровопролитие.
- Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Они захватили столицы многих провинций. Таким образом боевики контролируют уже 18 важных городов.
- 14 августа террористы без боя взяли Джелалабад. После этого в Кабул, фактически, остался последним городом, находящимся под контролем правительства Афганистана.