Ситуация постепенно выравнивается, – власти анонсировали хорошие новости о свете на Киевщине

Киевщина приходит в себя после массированного ракетного удара россиян. Однако ситуация с энергоснабжением постепенно выравнивается.

Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. Энергетики работают, чтобы выйти в плановые отключения и до полуночи заживить Бровары и Борисполь.

Важно Массированный удар по Киеву: Кличко рассказал, когда в столице возобновят электро- и водоснабжение

А вот в Белой Церкви ситуация более сложная, однако Кулеба заверил, что у наших энергетиков есть четкий план восстановления. Прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к обстоятельствам.

По состоянию на данный момент, из-за ракетной атаки есть четыре пострадавших. Трое дома, один человек остается в больнице. Состояние стабильное. Вся критическая инфраструктура работает,

– добавил он.

Ранее стало известно, что россияне повредили 9 жилых домов и объект критической инфраструктуры. От обстрелов пострадали 3 человека. Одна из них находится в тяжелом состоянии. В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура работает на генераторах.

Добавим, что оккупанты 16 декабря нанесли девятый массированный ракетный удар. Однако это не повлияет на сопротивление украинцев. К сожалению, кафиров еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое.

Владимир Зеленский призвал представителей областных и местных властей активнее создавать дополнительный запас энергии. По словам Зеленского, власти должны работать с частным бизнесом, чтобы больше компаний присоединялись к карте Пунктов несокрушимости.