Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Енергетики працюють, щоб вийти у планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль.

Важливо Масований удар по Києву: Кличко розповів, коли у столиці відновлять електро- та водопостачання

А от у Білій Церкві ситуація складніша, однак Кулеба запевнив, що наші енергетики мають чіткий план відновлення. Просять набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин.

Станом на зараз через ракетну атаку маємо чотирьох постраждалих. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний. Уся критична інфраструктура працює,

– додав він.

Раніше стало відомо, що росіяни пошкодили 9 житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Від обстрілів постраждали 3 людини. Одна з них перебуває у важкому стані. У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонують на генераторах.

Додамо, що окупанти 16 грудня завдали дев'ятого масованого ракетного удару. Проте це не вплине на опір українців. На жаль, окупантам ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє.

Володимир Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади активніше створювати додатковий запас енергії. За словами Зеленського, влада має працювати з приватним бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи Пунктів незламності.