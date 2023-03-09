Сторонников Украины называют изменниками: как власти Грузии поддерживают Россию

Народ Грузии вышел на протест против законопроекта об "иноагентах", который называют продиктованным из Москвы. В противоположность населению, которое в большинстве своем поддерживает Украину, в Тбилиси абсолютно пророссийские власти.

Законопроект об "иноагентах" – это абсолютно российский закон, закрепляющий власть олигарха Бидзины Иванишвили. Об этом в эфире 24 Канала рассказала депутат парламента Грузии, глава фракции "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

Стоит знать В Грузии протестующие пошли на штурм парламента: строят баррикады, полиция открыла огонь

Власти Грузии не хотят победы Украины

По словам собеседницы, оппозиция уже неделю борется за то, чтобы этот закон не был одобрен. Впрочем, парламент Грузии за него все же проголосовал.

Начались очень большие протесты. Многие вокруг парламента протестуют, скандируют. Есть требования, чтобы власти отвергли этот закон, и чтобы отпустили всех задержанных протестующих,

– рассказала парламентария.

По ее мнению, Бидзина Иванишвили и его партия "Грузинская мечта" – это люди, исполняющие свободу не грузинского народа, а совсем другого государства. Речь, конечно, о России, которая для Грузии является оккупантом.

"Ведь 20% нашей территории оккупированы российскими войсками. Честно говоря, после 24 февраля, когда началась полномасштабная агрессия России, уже тогда было ясно, что Иванишвили не хочет победы Украины", – заявила Хатия Деканоидзе.

Хатия Деканоидзе о протестах в Грузии: смотрите видео

Политик из Грузии убеждена, что Иванишвили не верит в победу Украины, а "Грузинская мечта" не хочет, чтобы такой сценарий завершения войны реализовался.

Меня называли изменницей, поскольку я поддерживала Украину. Но мы будем бороться за свободу, ведь партнеры говорят, что одобрение этого закона вызовет серьезные осложнения для статуса кандидата в ЕС.

– подчеркнула депутат.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект. Впрочем, это не решит проблему, поскольку в Иванишвили необходимо большинство в парламенте, чтобы преодолеть вето.

Бидзина Иванишвили



Это грузинский олигарх и политики, премьер-министр Грузии в 2012-2013 годах и лидер партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".



Его связывают с Россией и Кремлем. И чтобы доказать такую связь, далеко ходить не нужно. Среди активов олигарха в частности банк "Российский кредит", крупный пакет акций "Газпрома" и многие другие.

Протесты в Грузии