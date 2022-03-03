Власти Киева готовят город к вероятным сложным событиям, – Кличко

Настроение в Киеве боевое и патриотическое, но город продолжает готовиться к сложным событиям.

Городской глава Киева отметил, что киевляне должны делать все, чтобы сохранять спокойствие, это позволит городу готовиться к новым угрозам.

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Блок посты, ограниченное движение транспорта, комендантский час – я прошу вас соблюдать эти ключевые правила. Это позволит быть в безопасности – это сейчас крайне важно,

– сказал городской глава.

По его словам, сейчас для этого делается все возможное.

"Мы все сможем пройти достойно и мы победим, потому что мы украинцы и мы вместе. Все будет – Украина", – резюмировал Кличко.

Отметим, что прошлая ночь была относительно спокойная. Местные заявляют, что слышали 3 – 4 взрыва. По предварительной информации воздушные ракеты врага были сбиты силами противовоздушной обороны. Информация о количестве и месте взрывов уточняется.

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