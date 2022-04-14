Власти Колумбии признали войну в Украине геноцидом и согласились поставлять Европе уголь

Колумбия стала союзником Украины по борьбе с российскими оккупантами. Мы можем рассчитывать не только на гуманитарную помощь – Колумбия заявила более серьезные намерения для сдерживания агрессора.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил о готовности страны сыграть главную роль в обеспечении Европы энергоресурсами. Он уверен, что ему удастся помочь ЕС отказаться от российской энергии.

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Колумбия готова помочь

Дуке убежден, что Колумбия способна решить проблему, перед которой встала Европа, ведь имеет для этого необходимые ресурсы.

У нас едва ли не самые большие ресурсы угля, мы можем добывать больше нефти и газа и сосредоточиться на возобновляемых источниках. У нас есть большие ресурсы, которые мы не используем,

– заявил он.

Также Дуке поддержал позицию Джо Байдена по поводу зверств россиян в Украине.

Происходящее в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие,

– добавил президент Колумбии.

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