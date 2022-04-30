Он обьяснил, что существует протокол, согласно которому действуют власти для сохранения музейных и культурных ценностей.
Важно С 11 утра возле "Азовстали" продолжается режим тишины
Александр Ткаченко рассказал, что в Чернигове или Херсонской области – все происходило быстро, поэтому шанса на спасение не было практически с первого дня.
Некоторые разговоры о Мариуполе у нас были накануне с руководителями города и музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их в эвакуации (экспонатов – 24 канал)",
– рассказал Александр Ткаченко.
Он добавил, что у него есть вопрос к директору муниципального музея, который "так храбро отдавал ценности для вывоза из Мариуполя".
Какие ценности забрали российские оккупанты:
- оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красное мероприятие", "Осень", "Эльбрус";
- оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";
- 2 подлинники картины Н.Н.Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";
- оригинал Калмыкова "Куинджи";
- бюст Куинджи скульптора Беклемишева;
- три уникальных иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".
Что известно об экспонатах из музеев Мариуполя
- В музеях Мариуполя хранилось 7 шедевров. Однако российским оккупантам экспонаты лично передала директор Мариупольского краеведческого музея Капусникова. Об этом сообщил советник мэра города.
- Российские военные похитили из мариупольского музея медальерного искусства уникальную коллекцию Ефима Харабета. Их вывезли в временно оккупированный Донецк. Произведения в дар музею передала жена художника – народная артистка Украины Светлана Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.
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