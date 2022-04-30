Он обьяснил, что существует протокол, согласно которому действуют власти для сохранения музейных и культурных ценностей.

Важно С 11 утра возле "Азовстали" продолжается режим тишины

Александр Ткаченко рассказал, что в Чернигове или Херсонской области – все происходило быстро, поэтому шанса на спасение не было практически с первого дня.

Некоторые разговоры о Мариуполе у нас были накануне с руководителями города и музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их в эвакуации (экспонатов – 24 канал)",

– рассказал Александр Ткаченко.

Он добавил, что у него есть вопрос к директору муниципального музея, который "так храбро отдавал ценности для вывоза из Мариуполя".

Какие ценности забрали российские оккупанты:

оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красное мероприятие", "Осень", "Эльбрус";

оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";

2 подлинники картины Н.Н.Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";

оригинал Калмыкова "Куинджи";

бюст Куинджи скульптора Беклемишева;

три уникальных иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

Что известно об экспонатах из музеев Мариуполя

В музеях Мариуполя хранилось 7 шедевров. Однако российским оккупантам экспонаты лично передала директор Мариупольского краеведческого музея Капусникова. Об этом сообщил советник мэра города.

Российские военные похитили из мариупольского музея медальерного искусства уникальную коллекцию Ефима Харабета. Их вывезли в временно оккупированный Донецк. Произведения в дар музею передала жена художника – народная артистка Украины Светлана Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.

Темы – Мэр Мариуполя умоляет о помощи: Нет пищи, почти нет воды, лекарств: