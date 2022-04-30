Він пояснив, що існує протокол, за яким діє влада для збереження музейних та культурних цінностей.

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Олександр Ткаченко розповів, що у Чернігові чи Херсонській області – усе відбувалося швидко, тому шансу на порятунок не було практично з першого дня.

Деякі розмови щодо Маріуполя у нас були напередодні із керівниками міста та цих музеїв. На жаль, нам не вдалося переконати їх щодо евакуації (експонатів – 24 канал)",

– розповів Олександр Ткаченко.

Він додав, що має питання до директора муніципального музею, яка "так хоробро віддавала цінності для вивезення з Маріуполя".

Які цінності забрали російські окупанти:

оригінали 3 картин Архипа Куїнджі: "Червоний захід", "Осінь", "Ельбрус";

оригінал картини Айвазовського "Біля берегів Кавказу";

2 оригінали картини Н.Н.Дубовського: "Море" і "Ніч на Балтійському морі";

оригінал Калмикова "Куїнджі";

бюст Куїнджі скульптора Беклемішева;

три унікальні ікони: "Ісус Христос Всетримач", "Богоматір з немовлям", "Іоан Хреститель".

Що відомо про експонати з музеїв Маріуполя

У музеях Маріуполя зберігалися 7 шедеврів. Проте російським окупантам експонати особисто передала директорка Маріупольського краєзнавчого музею Капусникова. Про повідомив радник мера міста.

Російські військові викрали з маріупольського музею медальєрного мистецтва унікальну колекцію Юхима Харабета. Їх вивезли до тимчасово окупованого Донецька. Витвори в дар музею передала дружина митця – народна артистка України Світлана Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі у квітні 2022 року.

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