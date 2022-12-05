Санду осудила массированную атаку по Украине, но не упомянула о ракете в Молдове

Вблизи молдавского города Бричаны упала ракета. В настоящее время власти страны не отреагировали на инцидент.

Президент Молдовы Майя Санду написала о ракетном ударе 5 декабря по Украине. Однако Санду не дала никаких комментариев по поводу падения ракеты возле Бричан.

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"Мы решительно осуждаем неоднократные нападения России на граждан Украины, гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы оно прекратило войну. Только так мы можем покончить со страданием и потере жизней", – отметила Санду.

Что известно о падении ракеты

Пограничники обнаружили ракету, которая упала во фруктовом саду вблизи города Бричаны. На место инцидента приехали специализированные службы МВД, саперы и спасатели.

По информации местного издания Moldova Liberă сообщило – упала ракета типа С-300. Однако мониторинговая группа monitor считает, что это разгонный блок ПВО С-300.

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