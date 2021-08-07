Власти России уничтожают свое население

За прошедшие сутки в России выявлено 22 320 случаев коронавируса и зафиксировано 793 летальных исхода. За первую неделю августа более 5,5 тысячи летальных исхода, если верить официальной статистике.

Если верить не официальной, то гораздо больше. Фактически, российские власти, рекламирующие свои 5 или 6 или сколько там у них уже отечественных вакцин от коронавируса, виноваты в каждой из смертей, сравнимых с геноцидом.

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Репутационным геноцидом собственного населения, жизни которого стали разменной монетой в рекламе бесполезного препарата, производство которого даже для внутренних нужд РФ не может наладить.

Вместо этого, Кремль мог бы допустить в Россию иностранные вакцины, благодаря чему процесс вакцинации проходил бы в разы быстрее и были бы сбережены не сотни, не тысячи, а десятки тысяч жизней.

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Но нет…

Власти России во имя геополитических амбиций десятилетиями убивали в войнах и конфликтах людей в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Украине, в Сирии, в Ливии, в ЦАР и т.д.

Но в разы успешнее они уничтожают свое собственное население, во имя все тех же геополитических амбиций.