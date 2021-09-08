Влетел в фуру: в ДТП на Ровненщине погиб 23-летний мотоциклист

В Дубенском районе Ровенской области вечером 7 сентября произошло смертельное ДТП. Вследствие него погиб 23-летний мотоциклист.

Детали ДТП

Трагедия произошла на трассе Киев – Чоп возле села Привольное около 21:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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Во время ДТП столкнулись мотоцикл KAWASAKI и грузовик MAN с прицепом. Это произошло, когда автомобиль разворачивался.

Что известно о пострадавших

На мотоцикле ехал 23-летний местный житель, а грузовиком управлял 39-летний житель Луцка.

В результате аварии молодой человек погиб на месте происшествия.

Водитель автомобиля не пострадал.

Известно, что он не был пьян. Однако в рамках уголовного дела у водителя отобрали образцы крови.

В полиции открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Оба транспортных средства изъяли.



На Ровненщине в ДТП погиб молодой мотоциклист