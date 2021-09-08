Деталі ДТП

Трагедія трапилася на трасі Київ – Чоп біля села Привільне близько 21:00. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

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Під час ДТП зіткнулися мотоцикл KAWASAKI та вантажівка MAN з причепом. Це відбулося, коли автомобіль розвертався.

Що відомо про постраждалих

На мотоциклі їхав 23-річний місцевий мешканець, а вантажівкою керував 39-річний житель Луцька.

Внаслідок аварії юнак загинув на місці події.

Водій автомобіля не постраждав.

Відомо, що він не був п'яний. Однак у межах кримінальної справи у керманича відібрали зразки крові.

У поліції відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Обидва транспортні засоби вилучили.



На Рівненщині у ДТП загинув молодий мотоцикліст