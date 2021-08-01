Хотя, в конце концов, "надо спрашивать у них самих". Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
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Пресс-секретарь вспомнил недавнюю поездку президента на саммит Ассоциированного трио – Украины, Грузии и Молдовы.
Там вопрос Чауса не повлиял ни на двусторонние переговоры с президентом Молодовы Майей Санду, ни на многостороннюю встречу с Саломе Зурабишвили, Шарлем Мишелем,
– отметил Никифоров.
Похищение Чауса: что нужно знать
- Чаус – бывший судья Днепровского районного суда Киева. В 2016 году его задержали из-за взятки в 150 тысяч долларов. Затем он сбежал в Молдову.
- В апреле 2021 года Чауса якобы похитили среди Кишинева. Однако в мае сам судья записал видеообращение, где заявил, что похищение происходило гораздо раньше.
- Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.
- 30 июля Чаус нашелся. Он пришел в здание сельского совета в Винницкой области.
- Затем началась так называемая "борьба" за Чауса. К винницкой полиции якобы пришли чиновники Службы безопасности Украины и повезли его куда-то.
- Впоследствии в СБУ заявили, что Чауса не "похищали". Якобы он сам попросил помощи.
- В НАБУ якобы хотели перехватить судью. Пресс-служба ведомства обнародовала видео преследования автомобиля СБУ, в котором везли Чауса.
- Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Судья якобы находился на базе управления разведки Минобороны и согласился сотрудничать с ОП под гарантию, что его дело заберут в НАБУ и передадут в СБУ.