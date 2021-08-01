Хоча, зрештою, "треба питати в них самих". Про це заявив речник Зеленського Сергій Никифоров.

До теми Гуляв голий-босий, виглядав дивно, – жителі села з Вінниччини розповіли про "пригоди" Чауса

Прессекретар згадав нещодавню поїздку президента на саміт Асоційованого тріо – України, Грузії та Молдови.

Там питання Чауса не вплинуло ані на двосторонні переговори із президенткою Молодови Маєю Санду, ані на багатосторонню зустріч із Саломе Зурабішвілі, Шарлем Мішелем,

– наголосив Никифоров.

Викрадення Чауса: що треба знати