Действительно ли есть сомнения у российской элиты: политолог оценил их поведение

В одном материале газеты Financial Times говорится о том, что операция ВСУ в Курской области посеяла сомнения у российской элиты. Однако оккупантам на любые подобные события абсолютно безразлично.

Такое мнение 24 Канала высказал политолог Валерий Дымов, отметив, что так называемой российской элите главное, чтобы хорошо жилось, ради чего они все сделают. Зато Запад уже убежден, что инициативу имеют именно ВСУ, а Украине нужно помочь выиграть Россию в войне.

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Действительно ли есть сомнения у российской элиты

По словам политолога, в России как таковой элиты нет. На Курскую операцию она реагировать никак не будет. Когда вводили санкции против России, так называемая элита из-за этого имела выгоду и богатела.

В 2022 году россияне были шокированы началом полномасштабного вторжения, употребляли инвективную лексику в отношении Владимира Путина, а потом увидели, что можно "подать десятину и нормально жить".

Сейчас вопрос в том, каким образом оно (Курская операция – 24 Канал) повлияет опосредованно. Тот самый марш Пригожина показал, что "без шума" можно взять Ростов и народ радовался, что кто-то пойдет на Москву. Мы увидели реакцию, когда наши беспилотники долетели до той Москвы, россияне говорили "как же хорошо",

– пояснил Дымов.

Политолог рассказал, что в Курской области инициативу имеют украинские войска, это отметили и наши западные партнеры, зато в России она исчезает. Ранее Запад говорил, что Украина не сможет преодолеть Россию, а теперь открыто заявляет, что Путин блефует. Если в начале полномасштабного вторжения украинцы засыпали и боялись плохих новостей, то сейчас уже месяц, пока продолжается Курская операция, мы боимся проспать хорошие новости.

Средства массовой информации, западные партнеры говорят, что нужно именно победить Россию, а не помочь Украине не проиграть. Мир говорит, что такой процесс, как Курская операция, может отразиться на российской так называемой элите,

– отметил Дымов.