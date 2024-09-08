Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валерій Димов, зауваживши, що так званій російській еліті головне, аби добре жилось, заради чого вони все зроблять. Натомість Захід вже переконаний, що ініціативу мають саме ЗСУ, а Україні потрібно допомогти виграти Росію у війні.

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Чи справді є сумніви у російської еліти

За словами політолога, в Росії як такої еліти немає. На Курську операцію вона реагувати ніяк не буде. Коли вводили санкції проти Росії, так звана еліта через це мала вигоду та багатіла.

У 2022 році росіяни були шоковані початком повномасштабного вторгнення, вживали інвективну лексику щодо Владіміра Путіна, а потім побачили, що можна "подати десятину та нормально жити".

Зараз питання в тому, у який спосіб воно (Курська операція – 24 Канал) вплине опосередковано. Той сам марш Прігожина показав, що "без шуму" можна взяти Ростов і народ радів, що хтось піде на Москву. Ми побачили реакцію, коли наші безпілотники долетіли до тої Москви, росіяни казали "як же добре",

– пояснив Димов.

Політолог розповів, що в Курській області ініціативу мають українські війська, це зазначили і наші західні партнери, натомість в Росії вона зникає. Раніше Захід говорив, що Україна не зможе подолати Росію, а тепер відкрито заявляє, що Путін блефує. Якщо на початку повномасштабного вторгнення українці засинали та боялись поганих новин, то зараз вже місяць, поки триває Курська операція, ми боїмось проспати хороші новини.

Засоби масової інформації, західні партнери говорять, що потрібно саме перемогти Росію, а не допомогти Україні не програти. Світ говорить, що такий процес, як Курська операція, може відбитись на російській так званій еліті,

– зауважив Димов.