Влияние на безопасность региона: соцсети главы Кировоградской теробороны атаковали хакеры

Глава Кировоградской теробороны Мария Черная заявила о попытке злоумышленников взломать ее аккаунты в соцсетях. Это случилось в ночь на 12 февраля.

Речь идет об учетных записях в телеграме и вотсапе. Черная назвала это попыткой повлиять на безопасность Кировоградщины.

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Сегодня на мне, председателе территориальной обороны Кировоградщины, лежит ответственность перед почти миллионной областью. Поэтому это хакерское вмешательство считаю попыткой влияния на безопасность региона,

– заявила она.

Также Мария Черная уже сообщила об инциденте в киберполицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Глава теробороны призвала сохранять спокойствие и верить в армию.

Хакерская атака на Украину в 2022 году

Злоумышленники нанесли атаки по правительственным сайтам Украины 14 января. Ранее они совершали нападения на немецкий Бундестаг и на официальных лиц Польши. Инцидент расследуют и помогает в этом Европол.

После масштабной кибератаки на правительственные сайты Украины через цепочку поставок, распространялась информация о том, что тогда могла случиться утечка данных из Дии. В киберполиции убеждают, что такого не было.

Владимир Зеленский отмечал, что масштабная кибератака на украинские правительственные сайты происходила из России. Она является частью гибридной войны агрессора.

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