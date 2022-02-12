Мовиться про облікові записи у телеграмі та вотсапі. Чорна назвала це спробою вплинути на безпеку Кіровоградщини.

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Сьогодні на мені, голові територіальної оборони Кіровоградщини, лежить відповідальність перед майже мільйонною областю. Тому це хакерське втручання вважаю спробою впливу на безпеку регіону,

– заявила вона.

Також Марія Чорна вже повідомила про інцидент кіберполіцію. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Голова тероборони закликала зберігати спокій та вірити в армію.

Хакерська атака на Україну в 2022 році

Зловмисники завдали атаки по урядових сайтах України 14 січня. Раніше вони здійснювали напади на німецький Бундестаг та на офіційних осіб Польщі. Інцидент розслідують і допомагає в цьому Європол.

Після масштабної кібератаки на урядові сайти України через ланцюжок поставок, поширювалась інформація про те, що тоді міг трапитися витік даних з Дії. У кіберполіції переконують, що такого не було.

Володимир Зеленський зазначав, що масштабна кібератака на українські урядові сайти походила з Росії. Вона є частиною гібридної війни агресора.

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