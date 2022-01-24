Зокрема, в органах державної влади та на об'єктах критичної інфраструктури запровадять посаду офіцера з кіберзахисту. Про це заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь після засідання РНБО.

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Які ще заходи запровадять

За його словами, основною метою нововведень є покращення кібербезпеки держави та запобігання в майбутньому кібератакам.

На засіданні вирішили невідкладно внести законодавчі зміни до Кримінального кодексу щодо цього питання.

Офіцери кіберзахисту будуть підпорядковуватись службі захисту інформації. Їхня зарплата має бути не нижче за ринкову. Щиголь наголосив, що це основна проблема, бо відповідні фахівці не мають відповідного забезпечення.

Також вирішили створити можливості для заохочення співробітників, що виконують адміністрування ІТ-систем для держорганів. При цьому збільшать і відповідальність працівників за невиконання вимог з кіберзахисту в органах державної влади.

Кібератака на Україну: останні новини

Хакери завдали атаки по урядових сайтах України 14 січня. Втім у Польщі заявили, що раніше вони здійснювали напади на німецький Бундестаг та на офіційних осіб Польщі.

Після масштабної кібератаки на урядові сайти України поширювалась інформація про те, що тоді міг трапитися витік даних з Дії. У кіберполіції переконують, що такого не було.

Володимир Зеленський зазначав, що масштабна кібератака на українські урядові сайти походила з Росії. Вона є частиною гібридної війни агресора.

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