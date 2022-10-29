Воздействие Пригожина значительно растет в России: как это может повредить Путину

Воздействие "повара Путина" Евгения Пригожина в России стремительно растет. Эксперты считают, что его военная структура в перспективе может угрожать режиму кремлевского диктатора.

Аналитики американского Института изучения войны уверяют, что Пригожин продолжает набирать власть и создает военную структуру, параллельную вооруженным силам России. Она может стать угрозой правлению Путина – по крайней мере, в информационном пространстве.

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Воздействие Пригожина раскалывает российское послевоенное сообщество

Воздействие Пригожина еще больше раскалывает российское послевоенное сообщество. Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров поставил высокую оценку силовикам "Вагнера" и назвал "повара Путина" "врожденным воином".

Кадыров снова напал с резкой критикой на командующего Центральным военным округом России генерал-полковника Александра Лапина. Вероятно, это произошло после удара по чеченским подразделениям в Херсонской области. Тогда он сообщил, что в результате удара ВСУ погибли 23 чеченских боевика и были ранены 58 военных.

Ранее 1 октября Кадыров критиковал Лапина за перенос штаба далеко от линии фронта и военные неудачи, и Пригожин тогда публично согласился с его заявлением. Похвала Кадырова в адрес Пригожина дополнительно демонстрирует, что силовики все больше продвигают свои параллельные военные структуры за счет неудачной репутации Вооруженных сил России.

В Кремле начинается раскол

В последнее время внутри Кремля наблюдается раскол, который можно проследить и в действиях "повара Путина". Аналитики Института изучения войны отмечают, что Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве России. Демонстрацией этого является так называемая "линия Вагнера". Дело в том, что она совсем не отвечает нарративам о ходе войны, поступающим из Кремля.

Российские телеграмм-каналы, связанные с самим Пригожиным и ЧВК "Вагнер" уже начали жаловаться. Мол, региональные чиновники приостановили расширение укреплений "линии Вагнера". По словам Пригожина, тормозят процесс чиновники-бюрократы. Мол, такое поведение "прямо выступает против интересов населения". Более того, не защищает его от возможной угрозы.

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