На руку Украине: Трамп может прибегнуть к определенным действиям, чтобы принудить Россию к переговорам

Внутренние кризисы и международное давление способны заставить Россию оставить оккупированные земли Украины. Штаты имеют достаточно экономического влияния, чтобы заставить Россию пойти на переговоры.

Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что технологическая зависимость России от Китая очень велика. Ранее этим спекулировал Владимир Путин, когда обращался к предыдущей администрации США, мол: "Дайте мне Украину, а я буду вашим союзником в будущей войне против Китая."

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"А теперь Трамп спросит: а чем ты собираешься воевать против Китая? Танками, которых не существует, или технологиями, которые уже отстали от Китая? Это тоже один из аргументов, которые не позволят России получить рычаги давления на Трампа", – отметил Тарас Загородний.

Он добавил, что впервые за 70 лет россияне фактически отсутствуют на Ближнем Востоке, после того как их вытеснили из Сирии. Они больше не могут угрожать Израилю или давить на американцев. Все эти факторы вместе будут иметь влияние.

Будет ли давление на Китай

"Ну, конечно, будет. Введут пошлины, вспомнят о коронавирусе. Трамп, вероятно, будет выходить из всех международных структур, которые контролируют Китай, чтобы их не финансировать. Давление будет осуществляться различными способами", – сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что заявления о Панаме, Гренландии и Канаде – это начальные шаги давления на Китай. Этим странам дается время решить вопрос проникновения китайского капитала на их территорию. Если они этого не сделают, США применят другие, более жесткие методы.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп выражал заинтересованность в присоединении Гренландии, возвращении контроля над Панамским каналом и шутил о Канаде как 51-й штат США. Он подчеркивал стратегическое значение этих территорий для экономической безопасности США.

"Конечно Трамп будет рассказывать, что имеет хорошие отношения со всеми – это нормальная дипломатия. Трамп очень сильный переговорщик и никогда не будет раскрывать все рычаги влияния. Те тенденции защиты национальных интересов США, которые он воплощает, работают на руку Украине. Например, снижение цен на нефть или конфликт России в энергетической сфере – все это ослабляет позиции России. У них нечем торговать", – отметил Тарас Загородний.

Россия теряет влияние

Он объяснил, что Путин сделал нелепую ошибку, когда публично объявил свою переговорную позицию, фактически раскрыв все свои карты.

Он заявил, что Украина должна оставить Запорожье, Херсон и Донецкую область, отказаться от вступления в НАТО – и только тогда прекратится огонь. Более того, он требует, чтобы США признали эти области российскими, а НАТО демонтировало свою военную инфраструктуру в Восточной Европе. Слышал даже, что Россия будет настаивать на выходе Финляндии и Швеции из НАТО,

– пояснил Тарас Загородний.

По его мнению, Трамп оценивает ситуацию иначе, в частности, есть ли у России ресурсы. Картина для Путина выглядит неутешительной: его выгнали из Сирии, на Ближнем Востоке он потерял влияние, а на российской территории уже расположены иностранные войска.

Конфликт планов Путина и Трампа

Тарас Загородний отметил, что Трамп не хочет выглядеть слабаком, он стремится быть миротворцем. Его миротворчество выглядит так: останавливаем боевые действия по линии разграничения, начинаем переговоры, доходим до договоренностей. Далее он отмечает, что это больше никогда не должно повториться.

Это противоречит позиции Путина, который хочет уничтожить Украину как государство и решить "украинский вопрос" раз и навсегда. Путин не может остановить войну, ведь его экономика полностью зависит от военных действий. Он будет продолжать настаивать на своем,

– отметил Тарас Загородний.

Он добавил, что здесь для Украины открывается окно возможностей. Россия будет настаивать на своих требованиях, но США станет понятно, что россияне сами не знают, чего хотят.

"Далее обращаемся к "Плану Помпео" и анализируем, что там написано. Это должно быть нашим ориентиром. Вопрос "пожертвовать или не пожертвовать" – это лирика. Мы должны действовать в соответствии с интересами, ресурсов и понимания Трампа, что главным человеком в мире является он, а не Путин", – пояснил Тарас Загородний.

Учитывают интересы сильных

Он также отметил, что мы должны поддерживать вопрос, в частности своим вооружением, уничтожать материально-техническое обеспечение врага, разрушать их нефтегазовую инфраструктуру и мешать развитию их нефтяной промышленности.

"Это тоже в интересах Трампа, ведь для США выгодно, чтобы российская нефть теряла конкурентоспособность. Это ограничивает ее экспорт, в частности в Китай. Для американцев это важно. При определенных обстоятельствах Украина вообще может вернуть границы 1991 года не военным, а военно-политическим путем. Россия может столкнуться с такой внутренней нестабильностью, что будет вынуждена оставить наши территории. Время работает на это", – объяснил Тарас Загородний.

Он предположил, что Трамп, возможно, нанесет Путину "легкий удар" в воспитательных целях. Например, усилит санкции на нефтяной и газовый сектор. Это может нанести России такие удары, что начнется сценарий, подобный распаду СССР. Тарас Загородний отметил, что Украина должна активно работать в этом направлении, а не раздумывать, учитывает ли Трамп украинские интересы.

"Учитываются интересы сильных – тех, кто может постоять за себя. И тогда нас будут поддерживать, потому что будут вынуждены это делать", – подытожил политолог.