Куда исчезли воробьи: орнитолог рассказал, как изменились птицы в Украине из-за войны и климата

Птичий мир в Украине стремительно трансформируется под влиянием войны, климатических изменений и урбанизации. Привычные виды – воробьи и ласточки – становятся все более редкими, тогда как на смену им приходят экзотические гости.

В Украине уменьшается популяция воробьев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью кандидата биологических наук, орнитолога и старшего научного сотрудника природного заповедника "Днепровско-Орельский" Александра Пономаренко для РБК-Украина.

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Как меняется популяция птиц в Украине

В Черновцах теперь можно увидеть зеленых попугаев Крамера, а в окрестностях Одессы – розовых фламинго.

Всего в Украине зафиксировано 454 вида птиц из примерно 540 – 560, которые встречаются в Европе. Однако некоторые местные виды стремительно исчезают – особенно воробьи, которые играют важную роль в контроле популяций вредных насекомых.

Пономаренко напомнил исторический прецедент: когда в 1950-х годах Мао Цзэдун в Китае начал кампанию по уничтожению воробьев, поскольку ему не нравилось, что они воруют много зерна с посевов. Это привело к массовому нашествию насекомых и голоду. В конце концов Китаю пришлось закупать птиц у СССР.

Современная война тоже меняет распределение птиц: некоторые, например ласточки, научились гнездиться даже в разрушенных домах. Другие – утки, цапли, кулики – покидают зоны обстрелов, потому что боятся звуков взрывов. Особенно пострадали краснокнижные водно-болотные птицы в заповедниках юга Украины, а судьба коротконогого ястреба, до сих пор неизвестна. Эта птица гнездилась только в Луганской области.

На уменьшение количества воробьев также влияет широкое применение агрохимии. Поля заливаются инсектицидами, гербицидами и другими средствами защиты от паразитов. Воробьи не могут есть протравленную пшеницу. Ласточки теряют места для гнездования из-за тенденции к строительству прямоугольных зданий.