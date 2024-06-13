Напомним, что 18 мая, вступил в силу новый закон, предусматривающий усиление мобилизационных мероприятий в Украине на фоне полномасштабной российско-украинской войны.

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Как определяется пригодность к военной службе в соответствии с новым порядком

Приказом № 402 устанавливаются четкие критерии для определения степени годности к военной службе. Теперь они сочетают Международную статистическую классификацию болезней (МКБ-10) и родственных проблем здравоохранения (с тысячами диагнозов) и степень нарушения функций, утверждают в Минздраве. Степень годности к военной службе устанавливается в соответствии с Расписанием болезней, объяснений к нему и таблиц дополнительных требований к состоянию здоровья.

Так, в каждой группе заболеваний могут быть и годные и непригодные, потому что определение статуса зависит от степени нарушения функций организма.

Согласно информации от Минздрава и приказов МОУ, годных в зависимости от степени функциональности теперь разделят на следующие категории:

полностью годные к службе;

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но в то же время непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодные для выполнения специфических задач.

Люди с определенными травмами, как вот ампутация рук, ног, потеря глаза, тяжелая акубаротравма (травма в результате воздействия взрывной волны на слуховой и вестибулярный аппараты), признаются непригодными к службе.

Те украинцы, которые признаны до 4 мая 2024 ограниченно годными, должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025. Для повторного прохождения ВВК военнообязанных вызовет ТЦК, военнослужащих – военное командование.

Военнообязанные должны иметь при себе рентгенологическое обследование грудной клетки, когда приходят на ВВК. При условии достижения 40-летнего возраста или наличии медицинских показаний - необходимо также иметь ЭКГ. Обязательным является осмотр таких врачей:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

при наличии медицинских показаний – врачи других специальностей.

Военнообязанные, которые не имеют жалоб на здоровье проходят упрощенный медосмотр. В целом процедура прохождения ВВК должна длиться не более 14 дней.

Кроме этого, в Минздраве отметили, что также дополнена процедура обжалования постановлений ВВК. Решение о направлении на контрольное обследование и медицинский осмотр теперь должно быть выполнено в течение месяца после принятия. Повторную ВВК человек будет уже проходить в другом учреждении здравоохранения.

Военнослужащие, которые лечатся за рубежом, могут пройти ВВК дистанционно.

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