Нагадаємо, що 18 травня, набув чинності новий закон, що передбачає посилення мобілізаційних заходів в Україні на тлі повномасштабної російсько-української війни.

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Як визначається придатність до військової служби відповідно до нового порядку

Наказом № 402 встановлюються чіткі критерії для визначення ступеня придатності до військової служби. Тепер вони поєднують Міжнародну статистичну класифікацію хвороб (МКХ-10) та споріднених проблем охорони здоров’я (із тисячами діагнозів) та ступінь порушення функцій, стверджують у МОЗ. Ступінь придатності до військової служби встановлюється відповідно до Розкладу хвороб, пояснень до нього та таблиць додаткових вимог до стану здоровʼя.

Так, у кожній групі захворювань можуть бути й придатні і непридатні, тому що визначення статусу залежить від ступеня порушення функцій організму.

Згідно з інформацією від МОЗ та наказів МОУ, придатних залежно від ступеня функціональності тепер розділять на такі категорії:

повністю придатні до служби;

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але водночас непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Люди з певними травмами, як от ампутація рук, ніг, втрата ока, тяжка акубаротравма (травма внаслідок впливу вибухової хвилі на слуховий та вестибулярний апарати), визнаються непридатними до служби.

Ті українці, які визнані до 4 травня 2024 обмежено придатними, мусять пройти повторний медогляд до 4 лютого 2025. Для повторного проходження ВЛК військовозобов'язаних викличе ТЦК, військовослужбовців – військове командування.

Військовозобов'язані повинні мати при собі рентгенологічного обстеження грудної клітини, коли приходять на ВЛК. За умови досягнення 40-річного віку або наявності медичних показань — необхідно також мати ЕКГ. Обов'язковим є огляд таких лікарів:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

за наявності медичних показань – лікарі інших спеціальностей.

Військовозобов'язані, які не мають скарг на здоров’я проходять спрощений медогляд. Загалом процедура проходження ВЛК має тривати не більше 14 днів.

Крім цього, у МОЗ зазначили, що також доповнена процедура оскарження постанов ВЛК. Рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд тепер має бути виконано упродовж місяця після прийняття. Повторну ВЛК людина буде вже проходити в іншому закладі охорони здоров’я.

Військовослужбовці, які лікуються за кордоном, можуть пройти ВЛК дистанційно.

Отанні новини щодо мобілізації: коротко