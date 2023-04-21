Вмешательство Путина, – Фейгин предположил, для чего Пригожин помирился с Шойгу

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы помирился с главой российского минобороны Сергеем Шойгу. Поставки оружия и боеприпасов вагнеровцем, очевидно, наладились.

По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, это вмешательство Кремля и непосредственно Владимира Путина, чтобы дать возможность Пригожину выполнить свое обещание – взять Бахмут. Такое мнение он озвучил 24 Каналу.

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Пригожин стал более уверенным

Появилась информация, что некоторых мобилизованных отправляют в ПИК "Вагнер" и заставляют подписывать контракт.

"Я подчеркиваю – мобилизованных. Не зеков, не добровольцев, а именно мобилизованных. Для чего-то им нужно усиление", – отмечает правозащитник.

Наверное, чтобы выполнить главную задачу – взять Бахмут и выйти на оперативное пространство в районе Часового Яра, чтобы готовиться к дальнейшему наступлению. Однако по состоянию на сегодняшний день Бахмут полностью не взят. "Да, он в полукольце, продолжаются тяжелые бои, положение очень сложное. Но пока задача не решена", – отмечает Фейгин.

Правозащитник напомнил, что с января Пригожину было отказано в наборе заключенных. Минобороны сейчас самостоятельно набирает бойцов. Однако они ищут бывших военных, людей с опытом, а не каких-либо зэков, как это делал Пригожин. Вожаку вагнеровцев было безразлично, служил ли человек, имеет ли боевой опыт и так далее. Даже физические кондиции были вторичными.

А сейчас дали мобилизованных. Видимо, недостаток личного состава. Так пополняют ППК "Вагнер". Соответственно вопрос со снарядным голодом, на который постоянно жаловался Пригожин, наверняка, решили,

– предполагает Фейгин.

По его мнению, попытка примирения со стороны Путина все-таки была, и Пригожин максимально воспользовался этим. "Он почувствовал себя увереннее в последние дни", – подытожил Марк Фейгин.

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