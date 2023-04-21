На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, це втручання Кремля і безпосередньо Владіміра Путіна, щоб дати можливість Пригожину виконати свою обіцянку – взяти Бахмут. Таку думку він озвучив 24 Каналу.

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Пригожин став упевненішим

З'явилася інформація. що деяких мобілізованих відправляють у ПВК "Вагнер" і змушують підписувати контракт.

"Я підкреслюю – мобілізованих. Не зеків, не добровольців, а саме мобілізованих. Для чогось їм потрібне посилення", – зауважує правозахисник.

Напевно, щоб виконати головне завдання – взяти Бахмут і вийти на оперативний простір в районі Часового Яру, щоб готуватися до подальшого наступу. Проте станом на сьогодні Бахмут повністю не взято. "Так, він у напівкільці, тривають важкі бої, становище дуже складне. Але поки завдання не вирішене", – наголошує Фейгін.

Правозахисник нагадав, що з січня Пригожину відмовили у наборі ув'язнених. Міноборони зараз самостійно набирає військових. Проте вони шукають колишніх військових, людей з досвідом, а не будь-яких зеків, як це робив Пригожин. Ватажку вагнерівців було байдуже, чи служила людина, чи має бойовий досвід і таке інше. Навіть фізичні кондиції були вторинні.

А зараз дали мобілізованих. Вочевидь, дефіцит особового складу. Так поповнюють ПВК "Вагнер". Відповідно питання зі снарядним голодом, на який постійно скаржився Пригожин, напевно, вирішили,

– припускає Фейгін.

На його думку, спроба примирення з боку Путіна все-таки була, і Пригожин цим максимально скористався. "Він відчув себе впевненіше останні дні", – підсумував Марк Фейгін.

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