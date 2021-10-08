Вмешиваться в систему не надо, – в DEJURE предположили влияние Зеленского на судебную реформу
Источник:24 канал
Судебная реформа оказалась под угрозой из-за обращения Верховного Суда. В то же время вмешательство президента в соответствующую систему ненужно.
Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам сейчас у Владимира Зеленского достаточно законных инструментов воздействия.
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"Для этого (воздействия на ситуацию с судебной реформой – 24 канал) не нужно вмешиваться в судебную систему. У президента, в пределах его полномочий, немало инструментов для того, чтобы убедить и как угодно повлиять, в рамках закона, на судебную власть. Для того, чтобы этот закон действительно внедрился", – пояснил Михаил Жернаков.
Жернаков: Суды не работают
Председатель правления Фонда DEJURE отметил, что для эффективной реализации реформ есть очень простой способ – подать законопроект, который позволит "выбросить" судебную мафию из процесса.
Говорится о членах Высшего совета правосудия и Совета судей, которые только беспокоятся о своем "праве" безнаказанно сидеть и принимать, добавил Жернаков.
Суды сейчас не работают – делают противоположное от того, что от них требуется.
Михаил Жернаков о реформе судов: смотрите видео
Судебная реформа в Украине: коротко
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