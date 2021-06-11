Вместе со "слугами" удается делать неплохие вещи в Раде, – нардеп из "Голоса" Осадчук

"Голос" объявил о своей оппозиционности в июле 2020 года. Несмотря на это, они часто голосуют за законопроекты вместе с президентским монобольшинством.

Нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук считает, что если фракция оппозиционная, она не всегда будет голосовать против. Об этом он сообщил в интервью в программе "Перекрестный допрос".

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По его словам, "Голос" оппозиционный к Владимиру Зеленскому и "Слуе народа", однако они не против Украины и ее будущего.

В Верховной Раде мы работаем, чтобы двигать Украину в европейском направлении. На самом деле, со "слугами народа", потому что других нет в коалиции, иногда удается делать довольно неплохие вещи, за которые голосуют,

– заверил Осадчук.

Он добавил, что голосует так вся фракция Верховной Рады.

О кадровых назначениях

К примеру, когда на заседании Верховной Рады 28 января 2021 года Юрия Витренко со второй попытки не назначили первым вице-премьер-министром энергетики. "Европейская Солидарность", "Голос" и "За майбутнє" – воздержались.

Андрей Осадчук отметил, что когда говорится о кадровых назначениях – оппозиции их невозможно поддерживать, потому что это ответственность за воплощение законов. Они не будут иметь за этим контроля.

"Соответственно, мы не голосовали и не будем голосовать за кадровые назначения. Это фундаментальная миссия оппозиции", – подытожил он.

"Перекрестный допрос" с Андреем Осадчуком: видео​