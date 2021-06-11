Нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук вважає, якщо фракція опозиційна, вона не завжди має голосувати проти. Про це він повідомив в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит".

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За його словами, "Голос" опозиційний до Володимира Зеленського та "Слуги народу", однак вони не проти України та її майбутнього.

У Верховній Раді ми працюємо, щоб рухати Україну у європейському напрямку. Насправді, зі "слугами народу" (бо інших немає в коаліції) іноді вдається робити досить непогані речі, за які голосують

– запевнив Осадчук.

Він додав, що голосує так вся фракція Верховної Ради.

Про кадрові призначення

До прикладу, коли на засіданні Верховної Ради 28 січня 2021 року Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром – міністром енергетики. "Європейська Солідарність", "Голос" та "За майбутнє" – утримались.

Андрій Осадчук зазначив, що коли мовиться про кадрові призначення – опозиції їх неможливо підтримувати, бо це відповідальність за втілення законів. Вони не матимуть за цим контролем.

"Відповідно, ми не голосували і не будемо голосувати за кадрові призначення. Це фундаментальна місія опозиції", – підсумував він.

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