Вместо более дешевых аналогов: Энергоатом закупил турецкие электробусы на 270 миллионов гривен

Обособленное подразделение "Атомпроектинжиниринг" НАЭК Энергоатом по результатам проведенного тендера подписало договор с официальным дилером турецкой компании Temsa – ООО "Авто-Регион" – на поставку 10 электроавтобусов и пяти зарядных станций к ним на общую сумму 269,6 миллиона гривен.

По данным в системе Prozorro, соответствующее соглашение было заключено 9 июня. По его условиям, 10 электроавтобусов АR-Temsa Avenue Electron должны быть переданы заказчику до 30 апреля 2024, а пять зарядных станций ускоренного типа Vestel на 11,8 миллиона гривен – до 30 ноября этого года.

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Энергоатом с третьей попытки купил турецкие электробусы на 270 миллионов гривен

Сообщалось, что уже третья попытка Энергоатома закупить электробусы именно турецкого производства. Первые два тендера, в которых также принимали участие львовское ООО "Завод "ЭлектронМаш" и "Авто-Регион" были признаны несостоявшимися.

При этом "ЭлектронМаш" на последнем тендере предлагал автобусы собственного производства с уровнем локализации собственного производства "Электрон" (уровень локализации более 40%) и польские зарядные станции Enika за 174 миллиона гривен (без НДС), в то время как "Авто-Регион" предложил электробусы. Temsa (с локализацией 15,98%) и зарядные станции Vestel почти за 234,5 миллиона гривен (без НДС).

Заказчик неоднократно отвергал предложения "ЭлектронМаша", однако компания неоднократно успешно оспаривала свое отклонение. В последнем тендере, несмотря на частично удовлетворенные Антимонопольным комитетом жалобы на дискриминационные условия, заявку украинского производителя также отклонили.

"ЭлектронМаш" указывал, что технические характеристики предмета закупки выписаны заказчиком под одного производителя, и единственным участником в этом случае может быть только "Авто-Регион".

ООО "Авто-Регион" зарегистрировано в Киеве в 2004 году, основная специализация – торговля автомобилями и легковыми транспортными средствами. Компания на 100% принадлежит ее директору Дмитрию Гайдамаху.