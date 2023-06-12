За даними у системі Prozorro, відповідну угоду уклали 9 червня. За його умовами, 10 електроавтобусів АR-Temsa Avenue Electron мають бути передані замовнику до 30 квітня 2024 року, а п'ять зарядних станцій прискореного типу Vestel на 11,8 мільйона гривень – до 30 листопада цього року.

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Енергоатом з третьої спроби купив турецькі електробуси на 270 мільйонів гривень

Повідомлялося, що це вже третя спроба Енергоатома закупити електробуси саме турецького виробництва. Перші два тендери, в яких також брали участь львівське ТОВ "Завод "ЕлектронМаш" та "Авто-Регіон" були визнані такими, що не відбулися.

При цьому "ЕлектронМаш" на останньому тендері пропонував автобуси власного виробництва з рівнем локалізації власного виробництва "Електрон" (рівень локалізації понад 40%) та польські зарядні станції Enika за 174 мільйони гривень (без ПДВ), тоді як "Авто-Регіон" запропонував електробуси Temsa (з локалізацією 15,98%) та зарядні станції Vestel майже за 234,5 мільйони гривень (без ПДВ).

Замовник неодноразово відхиляв пропозиції "ЕлектронМаша", однак компанія неодноразово успішно оскаржувала своє відхилення. В останньому тендері, попри частково задоволені Антимонопольним комітетом скарги на дискримінаційні умови, заявку українського виробника також відхилили.

"ЕлектронМаш" вказував, що технічні характеристики предмета закупівлі виписані замовником під одного виробника, і єдиним учасником у цьому випадку може бути лише "Авто-Регіон".

ТОВ "Авто-Регіон" зареєстроване у Києві у 2004 році, основна спеціалізація – торгівля автомобілями та легковими транспортними засобами. Компанія на 100% належить її директору Дмитру Гайдамаху.