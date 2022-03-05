Вместо обещанного "зеленого коридора" оккупанты накрыли огнем выезды из Мариуполя: видео

К сожалению, сегодня жители Мариуполя не смогли уехать – российские оккупанты продолжают гатить по городу, несмотря на просьбы властей разрешить вывезти гражданское население.

Мариуполь находится в окружении. В частности, сегодня россияне подло вели огонь по тому направлению, по которому должны были эвакуировать людей.

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Общаясь с горожанами и защитниками, представители Национальной полиции разъясняли опасности выезда из города и информировали об отсутствии гарантий со стороны оккупанта. Призвали оставаться дома, желательно в убежищах.

Что следует знать:

Уже десятый день русские оккупационные войска обстреливают гражданское население, уничтожают инфраструктуру, убивают людей.

Украинские защитники продолжают защищать Мариуполь от неприятеля и обещают продолжать бороться.

Россияне, Гаагский трибунал – это слишком мягко! За ваши преступления против украинского народа – гореть вам в аду,

– заявили в ООС.

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