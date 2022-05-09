Вместо руки – титановый протез: нацгвардейцы рассказали о защитнике Мариуполя Самойленко

Одним из героических защитников Мариуполя является Илья Самойленко. Он поразил всех своим английским на пресс-конференции, которую дали защитники Мариуполя, но это далеко не самый интересный факт о воине.

Илья Самойленко – боец с интереснейшей историей. Он прошел трудный путь, и даже тяжелое ранение не забрало его с поля боя.

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Нацгвардия о герое

Как сообщили в Нацгвардии, в боевых действиях Илья Самойленко потерял левую руку. Сейчас у него механический титановый протез и он продолжает героически биться за Украину.

Кроме того, отважный воин потерял правый глаз, вместо которого сейчас искусственный.

Илья верит, что война обязательно завершится победой Украины, а он сможет наконец-то закончить обучение на историческом факультете Киевского университета.

Самойленко общается с журналистами из "Азовстали" / Фото Нацгвардия Украины

Героическая оборона Мариуполя: последние новости

Ранее сообщалось о том, что из "Азовстали" удалось эвакуировать всех гражданских людей. Впрочем, по последней информации под завалами, где заблокировало выходы, до сих пор могут оставаться мирные жители.

9 мая, несмотря на договоренный "режим тишины", российские оккупанты начали снова штурмовать и бомбить "Азовсталь". Защитники города, несмотря на сложнейшую ситуацию и превосходящие силы врага, отважно держат оборону и не дают оккупантам полностью взять город под свой контроль.

Россиянам не удалось взять "Азовсталь" до своей сакральной даты, но они не собираются прекращать свои атаки. Более того – они собираются взорвать мост, через который шла эвакуация, чтобы полностью сделать невозможным нашим героям возможность ухода.

По предварительным оценкам, количество жертв среди мирного населения в результате атаки российских оккупантов на Мариуполь превышает 20 тысяч. Также сообщалось о том, что россияне у территории города не прекращают рыть братские могилы, чтобы скрыть следы своих преступлений. Пока невозможно оценить, сколько на самом деле мирных украинцев в Мариуполе и окрестностях стали жертвами российских оккупантов.

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