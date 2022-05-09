Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что 9 мая россияне сосредоточились на подрыве моста, которым эвакуируют гражданское население.
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Россияне так и не смогли взять "Азовсталь" в свою сакральную дату, однако и отступать они не собираются. Как отмечают власти Мариуполя, ад на территории завода продолжается.
Сегодня россияне сосредоточились на подрыве моста, по которому шла эвакуация, пытаясь максимально отрезать наших защитников от возможности выхода. Искренне надеюсь, что наших Героев удастся спасти,
– написал Андрющенко.
Оккупанты не прекращают штурмовать "Азовсталь": смотрите видео
Напомним, 9 мая оккупационные войска решили пронести оккупированным Мариуполем 300-метровую георгиевскую ленту. Сделали это на проспекте Нахимова по дороге на площадь Воинов освободителей. К слову, к "торжественному параду" присоединился лидер пророссийских боевиков Донбасса Денис Пушилин.
Андрющенко добавил, что российские оккупанты и коллаборанты были единственными гостями на местном "параде". Сами же оставшиеся в городе мариупольцы выразили молчаливый протест. По предварительным данным, в городе находится около 100 тысяч человек.
Штурм "Азовстали": коротко
- 4 мая враг прорвался на территорию завода "Азовсталь", после чего Генштаб ВСУ временно лишился связи с защитниками Мариуполя.
- 5 мая Святослав Паламарь "Калина" подчеркнул, что бои продолжаются.
- Утром 6 мая генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что из заблокированного города эвакуировали около 500 мариупольцев. В тот же день из "Азовстали" удалось забрать еще 50 женщин, детей и пожилых людей.
- По состоянию на 7 мая неприятеля не удалось выбить с территории завода. Азовцы отмечают, что тяжелые бои до сих пор продолжаются.
- В этот же день украинские власти завершили первую часть плана эвакуации гражданских из "Азовстали". С территории завода вывезли всех женщин, детей и пожилых людей.
- Еще 10 автобусов с эвакуированными мариупольцами вечером 8 мая добрались до территории, которая подконтрольна Украине. Всего удалось эвакуировать 173 человека – как из самого Мариуполя, так и из "Азовстали".
- Как только колонны ООН выехали за пределы Донецкой области, оккупанты возобновили штурм завода. Он продолжается и сейчас.
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