Про це розповів радник міського голови міста Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що 9 травня росіяни зосередилися на підриві моста, яким евакуюють цивільне населення.
Читайте також Погані підготовка, планування й корупція: у британському Міноборони пояснили, чому Росія програє
Росіяни так і не змогли взяти "Азовсталь" до своєї сакральної дати, проте і відступати вони не збираються. Як зазначає влада Маріуполя, пекло на території заводу продовжується.
Сьогодні росіяни зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація, намагаючись максимально відрізати наших Захисників від можливості виходу. Щиро сподіваюсь, що наших Героїв вдасться врятувати,
– написав Андрющенко.
Окупанти не припиняють штурмувати "Азовсталь": дивіться відео
Нагадаємо, 9 травня окупаційні війська вирішили пронести окупованим Маріуполем 300-метрову георгіївську стрічку. Зробили це на проспекті Нахімова по дорозі на площу Воїнів визволителів. До слова, до "урочистого параду" долучився лідер проросійських бойовиків Донеччини Денис Пушилін.
Андрющенко додав, що російські окупанти та колаборанти були єдиними гостями на місцевому "параді". Самі ж маріупольці, які залишилися у місті, висловили мовчазний протест. За попередніми даними, у місті перебуває близько 100 тисяч осіб.
Штурм "Азовсталі": коротко
- 4 травня ворог прорвався на територію заводу "Азовсталь", після цього Генштаб ЗСУ тимчасово втратив зв'язок із захисниками Маріуполя.
- 5 травня Святослав Паламар "Калина" наголосив, що бої продовжуються.
- Зранку 6 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів, що із заблокованого міста евакуювали близько 500 маріупольців. Того ж дня з "Азовсталі" вдалося забрати ще 50 жінок, дітей та літніх людей.
- Станом на 7 травня ворога не вдалося вибити з територію заводу. Азовці наголошують, що важкі бої досі тривають.
- Цього ж дня українська влада завершила першу частину плану евакуації цивільних з "Азовсталі". З території заводу вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
- Ще 10 автобусів з евакуйованими маріупольцями ввечері 8 травня дістались території, яка підконтрольна Україні. Загалом вдалось евакуювати 173 людини – як з самого Маріуполя, так і з "Азовсталі".
- Як тільки колони ООН виїхали за межі Донецької області, окупанти відновили штурм заводу. Він триває і зараз.
До теми – захисники Азовсталі співають патріотичні пісні: дивіться відео