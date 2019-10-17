Вместо Волкера: экс-посол рассказал, что готовят в США

В США продолжается процесс определения кандидатуры, которая займет вакантное место специального представителя Государственного департамента США по делам Украины.

Вероятные кандидаты являются "сильными людьми", об этом сказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в интервью для "Радио Свобода".

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Чалый подчеркнул, что отсутствие спецпредставителя – "не очень хорошо".

Насколько быстро эта должность будет заполнена, зависит от интенсивной работы. Есть ли такой вариант, что может быть что-то до выборов президентских и не состоится, такой вариант тоже есть. И это и от нас также зависит,

– сказал Чалый.

Экс-посол отметил, что благодаря Курту Волкеру на посту спецпредставителя Украина получала "месседжи поддержки от США".

"Он (Курт Волкер – 24 канал) очень много сделал за эти годы, привлекая внимания к Украине в Соединенных Штатах, производя линию, которая бы основывалась на сильной позиции, а не на слабой", – добавил он.

Когда и почему Волкер подал в отставку?