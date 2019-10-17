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      Вместо Волкера: экс-посол рассказал, что готовят в США

      17 Читати новину українською
      США на "позицию Волкера" рассматривают "достаточно мощных" людей, – Чалый
      США на "позицию Волкера" рассматривают "достаточно мощных" людей, – Чалый / 24 канал

      В США продолжается процесс определения кандидатуры, которая займет вакантное место специального представителя Государственного департамента США по делам Украины.

      Вероятные кандидаты являются "сильными людьми", об этом сказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в интервью для  "Радио Свобода".

      Это интересно: Вместо Волкера представителем США по вопросам Украины может стать экс-сотрудник ЦРУ, – СМИ

      Чалый подчеркнул, что отсутствие спецпредставителя – "не очень хорошо".

      Насколько быстро эта должность будет заполнена, зависит от интенсивной работы. Есть ли такой вариант, что может быть что-то до выборов президентских и не состоится, такой вариант тоже есть. И это и от нас также зависит,
      – сказал Чалый.

      Экс-посол отметил, что благодаря Курту Волкеру на посту спецпредставителя Украина получала "месседжи поддержки от США".

      "Он (Курт Волкер – 24 канал) очень много сделал за эти годы, привлекая внимания к Украине в Соединенных Штатах, производя линию, которая бы основывалась на сильной позиции, а не на слабой", – добавил он.

      Когда и почему Волкер подал в отставку?

      • Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставитель США по вопросам Украины 28 сентября. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий же день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского.
      • В отставку Волкер подал из-за того, что стал одним из ключевых лиц в скандале насчет жалобы разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Все об этом скандале – здесь.
      • Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследования "дела Хантера Байдена" – сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.
      • Волкер дал показания 3 октября перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США Курт Волкер
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