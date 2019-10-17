Замість Волкера: експосол розповів, що готують у США
У США триває процес визначення кандидатури, яка заповнить вакантне місце спеціального представника Державного департаменту США у справах України.
Ймовірні кандидати є "потужними людьми", про це сказав колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Чалий наголосив, що відсутність спецпредставника – "не дуже добре".
Наскільки швидко ця посада буде заповнена, залежить від інтенсивної роботи. Чи є такий варіант, що може бути щось до виборів президентських і не відбутися, такий варіант теж є. І це і від нас залежить,
– сказав Чалий.
Експосол зазначив, що завдяки Курту Волкеру на посаді спецпредставника Україна отримувала "месиджі підтримки від США".
"Він (Курт Волкер – 24 канал) дуже багато зробив за ці роки, привертаючи уваги до України в Сполучених Штатах, виробляючи лінію, яка би базувалася на сильній позиції, а не на слабкій", – додав він.
Коли і чому Волкер подав у відставку?
- Курт Волкер подав у відставку з поста спецпредставник США з питань України 28 вересня. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського.
- У відставку Волкер подав через те, що став однією з ключових осіб у скандалі щодо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського. Усе про цей скандал – тут.
- Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа (Руді Джуліані) і радником Зеленського (Андрієм Єрмаком) для обговорення розслідування "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.
- Волкер дав свідчення 3 жовтня перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського
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