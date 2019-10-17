Замість Волкера: експосол розповів, що готують у США

У США триває процес визначення кандидатури, яка заповнить вакантне місце спеціального представника Державного департаменту США у справах України.

Ймовірні кандидати є "потужними людьми", про це сказав колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Чалий наголосив, що відсутність спецпредставника – "не дуже добре".

Наскільки швидко ця посада буде заповнена, залежить від інтенсивної роботи. Чи є такий варіант, що може бути щось до виборів президентських і не відбутися, такий варіант теж є. І це і від нас залежить,

– сказав Чалий.

Експосол зазначив, що завдяки Курту Волкеру на посаді спецпредставника Україна отримувала "месиджі підтримки від США".

"Він (Курт Волкер – 24 канал) дуже багато зробив за ці роки, привертаючи уваги до України в Сполучених Штатах, виробляючи лінію, яка би базувалася на сильній позиції, а не на слабкій", – додав він.

Коли і чому Волкер подав у відставку?