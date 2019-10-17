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      Замість Волкера: експосол розповів, що готують у США

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      США на "позицію Волкера" розглядають "досить потужних" людей, – Чалий
      США на "позицію Волкера" розглядають "досить потужних" людей, – Чалий / 24 канал

      У США триває процес визначення кандидатури, яка заповнить вакантне місце спеціального представника Державного департаменту США у справах України.

      Ймовірні кандидати є "потужними людьми", про це сказав колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю "Радіо Свобода".

      Це цікаво: Замість Волкера представником США з питань України може стати ексспівробітник ЦРУ, – ЗМІ

      Чалий наголосив, що відсутність спецпредставника – "не дуже добре".

      Наскільки швидко ця посада буде заповнена, залежить від інтенсивної роботи. Чи є такий варіант, що може бути щось до виборів президентських і не відбутися, такий варіант теж є. І це і від нас залежить,
      – сказав Чалий.

      Експосол зазначив, що завдяки Курту Волкеру на посаді спецпредставника Україна отримувала "месиджі підтримки від США".

      "Він (Курт Волкер – 24 канал) дуже багато зробив за ці роки, привертаючи уваги до України в Сполучених Штатах, виробляючи лінію, яка би базувалася на сильній позиції, а не на слабкій", – додав він.

      Коли і чому Волкер подав у відставку?

      • Курт Волкер подав у відставку з поста спецпредставник США з питань України 28 вересня. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського.
      • У відставку Волкер подав через те, що став однією з ключових осіб у скандалі щодо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського. Усе про цей скандал – тут. 
      • Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа (Руді Джуліані) і радником Зеленського (Андрієм Єрмаком) для обговорення розслідування "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.
      • Волкер дав свідчення 3 жовтня перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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