ВМС обезвредили в море очередную плавающую мину

Россияне не только блокируют Черное море для судоходства, но и пройдут его акваторию. Они надеются, что это спасет их корабли от судьбы крейсера "Москва".

Акватория Черного моря временно остается под контролем российских кафиров. Впрочем, подходить к украинским берегам враг боится – партнеры предоставили нам отличные противокорабельные ракеты.

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Уничтожение мины

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, нашим ВМС удалось обезвредить плавающую вражескую мину. Наши защитники взорвали ее в море.

Сегодня в море силами ВМС ВС Украины обезврежена очередная плавающая мина путем подрыва. Спасибо нашим защитникам!

– написал Братчук.

Ситуация в Черном море

Согласно имеющейся информации, россияне до сих пор не отказались захватить Николаевщину и Одесщину. Враг хочет захватить все украинские территории на Юге до границы с Молдовой.

Блокада Черного моря продолжается, российские кафиры вывозят украденное в Украину зерно в стране Северной Африки и Азию. Также рашисты требуют ослабления санкций в обмен на частичную деблокаду украинских портов, которая дала бы Украине возможность продать зерно на глобальный рынок.

Некоторые одесситы начали пренебрегать своей безопасностью и идти загорать на пляже, где установлены предупредительные таблички о минной опасности. Жителям Одессы и гостям города напоминают о важности соблюдать все меры и не играть с судьбой, рискуя своей жизнью.

Угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов российскими оккупантами до сих пор высока. Сейчас в Черном море остался один носитель крылатых ракет, на борту которого до 8 боеприпасов "Калибр". Все остальные суда с ракетами пока отошли в Крым.

Новости с фронта: коротко о главном

Главарь незаконного псевдогосударственного формирования "ДНР" Денис Пушилин получил ранение . В МВД подтвердили информацию и сообщили, что это произошло вблизи Лимана.

Президент США Джо Байден сообщил, что Украина получит идеальные ракетные системы с боеприпасами. Кроме того, он пообещал беспрецедентное ужесточение санкций против оккупантов.

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