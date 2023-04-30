ВМС Швеции и Финляндии переведены в состояние повышенной боевой готовности: причина – Россия

Швеция и Финляндия привели в состояние повышенной боевой готовности свои военно-морские силы. Причиной стала угроза атаки россиян на энергетические сети этих стран.

Об этом заявила командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скуг Хаслум. К таким мерам скандинавские государства прибегли для предотвращения российских диверсий.

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Швеция и Финляндия готовы давать отпор России

Ева Скуг Хаслум отметила, что у ВМС Швеции есть информация, что россияне нанесли на свои карты цели в виде ветряных электростанций и подводных силовых кабелей. Однако командующая шведским флотом не комментирует нарушения россиянами территориальных вод страны, объясняя это тем, что Москве не стоит знать, какой информацией о ее действиях владеет Стокгольм.

Адмирал убеждена, что риск российских диверсий и саботажа относительно линий электропередач существует, поэтому Швеция готова давать отпор.

Нам не нужно особо мобилизовать силы, но мы готовы к операциям с нулевого дня. Мы все время в море. Все наши подразделения готовы: и десант, и тральщики, и подлодки,

– подчеркнула Скуг Хаслум.

Повышенная боевая готовность касается и Финляндии. Кроме того, командующая ВМС Швеции заверила, что в случае нападения России на Аландские острова, которые являются автономией в составе Финляндии и демилитаризованной зоной, шведы готовы встать на защиту этой территории, если Хельсинки попросят об этом.

Россия могла совершить диверсию на "Северных потоках"

В сентябре прошлого года газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" подорвали, что повлекло за собой утечку газа в Балтийском море. Недавно СМИ сообщили, что российский корабль находился в районе взрыва за несколько дней до происшествия. Эту информацию подтвердили вооруженные силы Дании.

По данным Копенгагена, российский корабль СС-750 находился возле "Северного потока" за четыре дня до подрыва труб. Судно страны-террориста зафиксировал датский патрульный катер. Он находился на дежурстве недалеко от острова Борнгольм в Балтийском море.

Военным Дании удалось сфотографировать корабль, однако доступ к фотографиям закрыт из-за того, что эти снимки являются частью разведывательной информации.