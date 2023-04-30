Про це заявила командувачка ВМС Швеції адмірал Єва Скуг Хаслум. До таких заходів скандинавські держави вдалися для запобігання російським диверсіям.

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Швеція та Фінляндія готові давати відсіч Росії

Єва Скуг Хаслум відзначила, що у ВМС Швеції є інформація про те, що росіяни нанесли на свої мапи цілі у вигляді вітряних електростанцій і підводних силових кабелів. Однак командувачка шведського флоту не коментує порушення росіянами територіальних вод країни, пояснюючи це тим, що Москві не варто знати, якою інформацією про її дії володіє Стокгольм.

Адмірал переконана, що ризик російських диверсій та саботажу щодо ліній електропередач існує, тому Швеція готова давати відсіч.

Нам не потрібно особливо мобілізувати сили, але ми готові до операцій з нульового дня. Ми весь час у морі. Всі наші підрозділи готові: і десант, і тральщики, і підводні човни,

– наголосила Скуг Хаслум.

Підвищена бойова готовність стосується і Фінляндії. Крім того, командувачка ВМС Швеції запевнила, що у разі нападу Росії на Аландські острови, які є автономією у складі Фінляндії та демілітаризованою зоною, шведи готові стати на захист цієї території, якщо Гельсінкі попросять про це.

Росія могла здійснити диверсію на Північних потоках

У вересні минулого року газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" вибухнули, що спричинило витік газу в Балтійському морі. Нещодавно ЗМІ повідомили, що російський корабель був у районі вибуху за кілька днів до події. Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії.

За даними Копенгагена, російський корабель СС-750 перебував біля "Північного потоку" за чотири дні до підриву труб. Судно країни-терористки зафіксував данський патрульний катер. Він перебував на чергуванні неподалік від острова Борнгольм у Балтійському морі.

Військовим Данії вдалося сфотографувати корабель, однак доступ до світлин закритий через те, що ці знімки є частиною розвідувальної інформації.