ВМС сорвали высадку морского десанта врага в Черноморской оперативной зоне

Военно-Морские силы Украины в очередной раз помешали планам оккупанта. Бойцы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

Все подразделения Вооруженных сил Украины продолжают борьбу против врага, пришедшего на украинскую землю с войной.

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ВМС сорвали высадку морского десанта врага

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в сети сообщила, что российский десант пытался высадиться в Черноморской оперативной зоне. Однако украинские Военно-Морские силы помешали ему – планы агрессора в очередной раз провалились.

К слову, глава Минобороны Алексей Резников утром 27 февраля заявил, что Украина уже четвёртый день успешно борется против России. Армия, пограничники, медики, простые украинцы – все защищают родную землю. В то же время планы агрессора рушатся – России не удалось "захватить Киев за 2 часа", оккупанты очень недооценили украинцев.

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