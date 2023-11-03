Впервые в истории: военно-морские силы США возглавила женщина
Источник:"Радио Свобода"
В Минобороны Соединенных Штатов Америки вышло новое предназначение. Руководящий пост впервые в истории получила женщина.
Сенат США одобрил кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность руководителя Военно-морских сил США. Она стала первой женщиной на этом посту и первой членом Объединенного комитета начальников штабов.
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Ее предшественник ушел в отставку
Ранее Франкетти была директором по стратегии, планам и политике с 2020 по 2022 год, вторым заместителем начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестого флота США с 2018 по 2020 год.
Предшественник Франкетти адмирал Майк Гилдей ушел в отставку за выслугой лет.
Кроме того, Сенат США также одобрил кандидатуру генерала Дэвида Олвина на должность главы Военно-воздушных сил США. Человек пилот с боевым опытом.
Кандидатуру Франкетти предложил Байден
- Reuters пишет, что решение Байдена стало неожиданностью. Ведь чиновники Пентагона ожидали, что этот пост получит адмирал Сэмюэль Папаро, возглавляющий ВМС в Тихом океане и имеющий опыт борьбы против угрозы Китаю.
- Кстати, это не первая женщина, которая возглавляет подразделение Вооруженных сил США. В прошлом году Байден избрал адмирала Линду Фаган на должность руководителя Береговой охраны. Впрочем, формально она не часть Минобороны, а подчиняется Министерству внутренних дел. Вместо Франчетти стала первой женщиной, которая возглавит военную службу именно в оборонном ведомстве