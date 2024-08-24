ВМС "поздравили" оккупантов на Кинбурнской косе: эпическое видео

Сегодня Украина отмечает День Независимости. Поэтому Военно-морские силы решили поздравить враг с этим выдающимся днем на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Видео своего "поздравления" наши военные показали в сети. На обнародованных кадрах видно мощный взрыв и черный дым, который поднимается к небу после удара.

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ВМС ударили по россиянам на Кинбурнской косе

В субботу, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости. Военные, ряд мировых лидеров и зарубежных знаменитостей поздравили наше государство с этим праздником. В то же время Военно-морские силы также поздравили, но врага, нанеся по нему эффектный удар.

Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе,

– написали там и показали видео.

ВМС "поздравили" оккупантов в Николаевской области: смотрите видео

К слову, сегодня Украина также впервые применила отечественную ракету-дрон "Паляница". По словам президента, это новейшее оружие. И оно впервые поразило вражескую цель. Сейчас характеристики "Паляницы" остаются неизвестными, однако это новый класс оружия – rocket drones.