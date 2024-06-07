Десантники ВМС провели масштабные учения на побережье Черного моря

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели учения в Черном море. Отрабатывали десантирование, маневрирование и высадку на необорудованное побережье.

Об этом сегодня, 7 июня, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ. При этом уточнили, что учения состоялись на неделе, без указания конкретной даты.

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Действия десантирования, маневрирование и высадка личного состава на необорудованное побережье – основные элементы учений, которые на днях проходили в определенном участке Черного моря,

– говорится в сообщении.

Отработана высадка на необорудованное побережье

Указано, что группа десанта в боевой выкладке передислоцировались с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно осуществляя обход потенциально опасных участков.

Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море. В финале – морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу.

Ситуация в Черном море: актуально

В Черном море, по данным ВМС, сейчас находится 1 вражеский корабль, в Азовском море – еще 10 – они являются носителями крылатых ракет "Калибр" и имеют общий залп до 24 ракет.

К слову, ранее стало известно, что переданные Эстонией патрульные катера включили в состав ВМС и назвали "Ирпень" и "Рени" – в честь Города-Героя Ирпень и города Рени, порт которого является ближайшим к Эстонии.